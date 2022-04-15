＜新型コロナ＞千葉県で2311人感染、6人死亡

2022年4月15日 21時26分
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　千葉県内では15日、新型コロナウイルスに新たに2311人が感染し、40〜80代の男女6人が死亡したと発表された。このうち40代男性は基礎疾患があり、入院中にコロナに感染。死因は新型コロナウイルス以外の疾患だった。
　新規クラスター（感染者集団）は、富津市の障害者施設豊岡光生園、浦安市のふたば保育園など5件が認定された。
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