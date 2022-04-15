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陶芸家・葉山さんが匝瑳で作品展 1000枚超の陶板で地球史表現 人間と自然の共存願う
匝瑳市の飯高寺（はんこうじ）で、陶芸家葉山有樹（ゆうき）さん（６１）の自然と文明をテーマにし...
4月15日
＜新型コロナ＞千葉県内の小中高校、児童生徒が向き合って給食可能に 黙食が条件
学校の新型コロナウイルス対策を巡り、千葉県の熊谷俊人知事は１４日の定例会見で、県内の小中高校で制限緩...
4月14日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2976人感染、3人死亡
千葉県内で１４日、新たに２９７６人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。また、感染者で...
＜チェック 危険な通学路＞千葉・旭市に「K」の形の交差点 記者が現場を訪れた
旭市清和の干潟郵便局前にある「Ｋ」字形の変形交差点。朝の時間帯は乗用車や大型トラックがひっき...
船橋臨海部の海岸保全施設 国直轄で整備事業化 総事業費300億円 護岸や水門耐震化
船橋市南部の臨海部で、護岸や水門といった海岸保全施設の整備が国直轄で事業化されることになった...
＜新型コロナ＞千葉県で2625人感染、5人死亡 高齢者施設でクラスター
千葉県内で１３日、新たに２６２５人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週６日の２７...
4月13日