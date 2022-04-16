【午前】７時２８分、官邸。３１分、磯崎仁彦官房副長官。８時２８分、閣議。３６分、後藤茂之厚生労働相。４１分、垣内俊哉ミライロ代表取締役社長、南場智子ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）会長ら国家戦略特区諮問会議議員に辞令交付。５０分、磯崎官房副長官。９時３２分、木原誠二官房副長官。５３分、国会。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時８分、官邸。９分、ビオンテックのカタリン・カリコ上級副社長、ドリュー・ワイスマン米ペンシルベニア大教授らの表敬。１時２５分、国会。３５分、衆院厚生労働委員会。２時５９分、官邸。４時５分、森健良外務事務次官。２５分、松野博一、木原、磯崎、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宇山秀樹外務省欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長加わる。４０分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。４９分、小野寺五典元防衛相。５時２３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。３９分、滝沢内閣情報官。６時１０分、東京・平河町の都市センターホテル。宴会場「コスモスホール」で自民党森山派パーティーに出席し、あいさつ。３２分、東京・六本木の「ステーキハウスハマ 六本木本店」。金子恭之総務相、田村憲久前厚生労働相、木原官房副長官と会食。９時３分、公邸。

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