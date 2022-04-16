練馬区長選は十七日投開票される。いずれも無所属で新人の学校法人理事長吉田健一さん（５５）＝立民、共産、社民、生活者ネット推薦＝と、現職の前川燿男さん（７６）＝自民、公明、国民、都民ファ推薦＝が争っている。

吉田さんは区長の退職金とボーナスの全額カットや若者支援などを掲げる。前川さんは二期八年の実績などを訴えている。

区議補選（被選挙数二）も同日投開票される。元職二人、新人三人が立候補している。

投票は同日午前七〜午後八時まで、区内七十一カ所の投票所で行われ、即日開票される。選挙人名簿登録者数は九日現在、六十一万九千七十八人。（砂上麻子）

◆練馬区長選立候補者（届け出順）

吉田健一（よしだ・けんいち）５５ 無新

学校法人理事長・米国法人副社長（元）都議秘書▽早大 立共社ネ

前川燿男（まえかわ・あきお）７６ 無現＜２＞

区長（元）東京ガス執行役員・都知事本局長・福祉局長▽東大 自公国都

◆練馬区議補選 立候補者（被選挙数２－候補５）＝届け出順

岩江志朗 ６２ 無新

西山清孝 ５８ 自元

薬師辰哉 ３４ 共元

渡辺照子 ６２ 立新

岩川仁士 ６２ 無新

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