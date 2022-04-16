あす投開票　練馬区長、区議補選

2022年4月16日 07時07分
　練馬区長選は十七日投開票される。いずれも無所属で新人の学校法人理事長吉田健一さん（５５）＝立民、共産、社民、生活者ネット推薦＝と、現職の前川燿男さん（７６）＝自民、公明、国民、都民ファ推薦＝が争っている。
　吉田さんは区長の退職金とボーナスの全額カットや若者支援などを掲げる。前川さんは二期八年の実績などを訴えている。
　区議補選（被選挙数二）も同日投開票される。元職二人、新人三人が立候補している。
　投票は同日午前七〜午後八時まで、区内七十一カ所の投票所で行われ、即日開票される。選挙人名簿登録者数は九日現在、六十一万九千七十八人。（砂上麻子）

◆練馬区長選立候補者（届け出順）

吉田健一（よしだ・けんいち）５５　無新　
　学校法人理事長・米国法人副社長（元）都議秘書▽早大　立共社ネ
前川燿男（まえかわ・あきお）７６　無現＜２＞
　区長（元）東京ガス執行役員・都知事本局長・福祉局長▽東大　自公国都

◆練馬区議補選　立候補者（被選挙数２－候補５）＝届け出順

岩江志朗　６２　無新
西山清孝　５８　自元
薬師辰哉　３４　共元
渡辺照子　６２　立新
岩川仁士　６２　無新

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