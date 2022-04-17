アフガン国境の村空爆４１人死亡　パキスタン軍機

2022年4月17日 01時12分 （共同通信）
　【イスラマバード共同】アフガニスタンのメディアによると、東部ホスト州の村で１６日、隣国のパキスタン軍機が空爆を行い、多くの女性や子どもらが死亡した。地元病院によると、４１人が死亡、２０人以上が負傷した。
　イスラム主義組織タリバン関係者によると、パキスタン軍機は１６日未明に村を攻撃した。日時は不明だが、パキスタン軍は国境沿いの別の州でも空爆をしたとの情報がある。

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