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５月に米ＡＳＥＡＮ首脳会議 中国へ対抗狙い
【ワシントン共同】米ホワイトハウスは１６日、米国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の特別首脳会議を５...
4月17日
ロシア製ミサイル２基目搬入へ インド、輸入継続姿勢示す
【ニューデリー共同】インドは１６日までに、ロシアの地対空ミサイル「Ｓ４００」の２基目の関連機器を輸入...
4月16日
ロシア、ミサイルでキーウ再攻撃 戦車工場破壊、旗艦沈没で報復
【キーウ共同】ロシア国防省は１６日、ウクライナの首都キーウの戦車工場と南部ミコライウ州の兵器修理工場...
Twitter社が「毒薬条項」導入 イーロン・マスク氏の買収計画に対抗か
【ワシントン＝吉田通夫】米短文投稿サイトのツイッターは15日、敵対的買収に備えた防衛計画「ポイズン...
平壌で数万人の市民行進 軍事色なし、内部結束図る
【北京共同】北朝鮮の故金日成主席の生誕１１０年記念日に当たる１５日に、首都平壌の金日成広場で数万人規...
韓国、セウォル号沈没から８年 追悼行事で遺族「真相究明を」
【安山共同】韓国の珍島沖合で１４年４月、旅客船セウォル号が沈没し修学旅行中の高校生ら３０４人が死亡・...