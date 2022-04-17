【午前】７時５６分、公邸でグラム米上院議員らと会食。エマニュエル駐日米大使同席。９時１５分、ＪＲ東京駅。１１時２０分、とき３１３号でＪＲ燕三条駅。２５分、新潟県三条市の燕三条地場産業振興センター。自民党山形県連のパーティーにオンラインで出席し、あいさつ。５４分、同センター内のレストラン「Ｔｓｕｂａｍｅｓａｎｊｏ Ｂｉｔ」で細田健一自民党衆院議員、花角英世新潟県知事、滝沢亮三条市長、鈴木力同県燕市長、小林一大県議と会食。燕三条地場産センター物産館で爪切りを購入。

【午後】０時２６分、三条市立大。視察。旋盤による金属加工を体験。学生らと記念撮影。１時２分、燕市の武田金型製作所。視察。１９分、徒歩で同市の製造関連会社「ＭＧＮＥＴ」。２１分、製造関連企業経営者らと車座で意見交換。２時２８分、新潟市西区の北陸自動車道黒埼パーキングエリア。休憩。５１分、同市中央区のイノベーション施設「ＮＩＮＮＯ」。視察。塚田一郎自民党衆院議員、花角知事、中原八一市長同行。３時２２分、報道各社のインタビュー。４３分、大学生らと車座で意見交換。４時４９分、ＪＲ新潟駅。６時５９分、とき３３６号でＪＲ東京駅。７時１５分、公邸。



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