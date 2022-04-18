【午前】８時４４分、羽田空港。９時４６分、全日空７４７便で能登空港。１０時３分、石川県輪島市の「里山まるごとホテル」。レストラン「茅葺庵三井の里」で地元企業関係者らと車座で意見交換。記念撮影。１１時２３分、同県七尾市の「のと里山海道別所岳サービスエリア」。休憩。５６分、同市の公園「湯っ足りパーク」前。街頭演説。

【午後】０時４９分、同市の道の駅「能登食祭市場」。観光市場を視察。１時７分、徒歩で同市の印鑰神社。巨大な山車「でか山」制作を視察。あいさつ。１８分、徒歩で同市のすし店「松乃鮨」。西田昭二自民党衆院議員らと昼食。４７分、報道各社のインタビュー。２時３２分、同県かほく市の「のと里山海道高松サービスエリア」。休憩。３時１２分、金沢市の「いしかわ四高記念公園」。街頭演説。４時３１分、同県能美市の根上総合文化会館前。街頭演説。５時１６分、同県小松市のうどん店「中佐中店城南店」。佐々木紀同党衆院議員と食事。５３分、小松空港。５５分、貴賓室で佐々木同党衆院議員、宮橋勝栄小松市長ら。７時１４分、日本航空１９０便で羽田空港。４５分、公邸。



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