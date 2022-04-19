静岡県庁
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子ども食堂5年目 高齢者生きがいに 富士で元教師・松本さん開設
富士市今泉の子ども食堂「シニア＆子どもカフェ 遊」が五年目を迎え、十六日に記念イベントが開か...
4月19日
22年ぶり無投票 沼津市長、頼重さん再選 「観光資源生かし 盛り上げる」
沼津市長選は十七日告示され、無所属現職の頼重秀一さん（５３）＝自民、立民、公明推薦＝だけが立...
4月18日
＜新型コロナ＞静岡県で死者0人、新規感染は17日 804人、16日 757人
静岡県内では十七日、新たに八百四人の新型コロナウイルスの新規感染が確認された。死者の報告はなかった。...
「アロハ電車」の記念乗車券発売 伊豆急行が30日から
伊豆急行線を走る３０００系新車両「アロハ電車」のデビューに合わせ、伊豆急行（伊東市）は三十日...
4月17日
＜再発見！伊豆学講座＞蛭ケ島 頼朝の流刑地に顕彰碑
蛭ケ島（ひるがしま）は永暦元（一一六〇）年、源頼朝が十四歳にして流罪になり、治承四（一一八〇...
平和願う歌声響く ウクライナ人歌手披露 富士宮市
在日ウクライナ人でオペラ歌手のオクサーナ・ステパニュックさん（４４）が十五日、富士宮市役所一...
4月16日