＜新型コロナ＞静岡県で新たに362人感染

2022年4月19日 08時07分
静岡県庁

静岡県庁

　静岡県内では１８日、新たに３６２人の新型コロナウイルス感染が確認された。富士市が６０人に上り、静岡、浜松両市も含めて県内市町で最も多かった。
　東部ではほかに、富士宮市が２３人、御殿場市が１６人、沼津市が１３人、三島市が１１人、長泉町と函南町が各９人など。新たなクラスター（感染者集団）は確認されなかった。
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