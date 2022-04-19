避難民、日本への入国６６１人に　ウクライナから、松野氏発表

2022年4月19日 11時16分 （共同通信）
　松野博一官房長官は１９日の記者会見で、ロシアの侵攻が続くウクライナからの避難民について、１７日までに６６１人が日本に入国したと明らかにした。企業や自治体から１８日までに計１１９６件の避難民支援の申し出があったとも説明した。「支援のニーズを適時適切に把握し、避難民に寄り添った支援に努める」と述べた。

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