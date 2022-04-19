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自公国、トリガー解除先送り 参院選にらみ引き続き検討
自民、公明、国民民主３党は１９日午前、燃油価格高騰対策に関する検討チームの会合を国会内で開き、ガソリ...
4月19日
大型連休、移動の制限求めず 山際再生相、現状続けば
山際大志郎経済再生担当相は１９日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルスの感染が現在の状況のまま続けば...
岸田首相の一日 4月18日（月）
【午前】９時４７分、官邸。１１時７分、衆院第１議員会館。
【午後】０時４分、官邸。１時５３分...
返済不要の奨学金に拡充案 院生学費は出世払い検討
政府の教育未来創造会議（議長・岸田文雄首相）が、返済不要の奨学金などで低所得層の大学生らを援助する高...
4月18日
強力な対ロ制裁を継続 首相、スイス大統領と一致
岸田文雄首相は１８日、スイスのカシス大統領兼外相と官邸で会談し、ロシアによるウクライナ侵攻を止めるた...
敵基地の司令部など攻撃能力を保有 防衛費は5年で倍増 自民調査会が国家安保戦略で提言案
自民党安全保障調査会は18日の幹部会合で、政府の外交・防衛の長期指針「国家安全保障戦略」など3文書改...