国内で２０日、４万７８９９人の新型コロナウイルス感染者が新たに報告された。都道府県別では東京６７７６人、大阪３９３５人、北海道３０５８人など。死者は大阪９人、東京と兵庫が各５人など計５０人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から１人増え２１４人だった。

千葉や兵庫などで、過去に公表された感染者の取り下げがあった。



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