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１２道県でコロナ感染増加 専門家「連休中は注意を」
厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織は２０日、全国の直近１週間の感染者数は前週と比...
4月20日
産総研、若手２４５人を無期雇用 不安定身分を改善、優秀人材確保
国内最大規模の公的研究機関の産業技術総合研究所が４月から、任期付きの若手研究者２４５人を定年まで働け...
拉致「早期帰国実現したい」 めぐみさん同級生に松野氏
北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝の母早紀江さん（８６）や小中学校の同級生らが...
東電に6540万円の賠償命令、国への請求は棄却 福島原発避難者訴訟、さいたま地裁判決
東京電力福島第一原発事故で福島県から埼玉県などに避難した住民ら95人が、国と東電に計約11億円の損...
「海外在住100万人の国民審査権奪うな」 在外邦人の投票、夏までに憲法判断へ 最高裁大法廷で結審
海外に住む日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは違憲だとして、米国に住んでいた映画監督想田...
切れかけの汚染配管をワイヤロープで固定へ 地震で切れ落ちて垂れ下がる恐れ 東電福島第一原発
東京電力は20日、福島第一原発（福島県大熊町、双葉町）の1、2号機間にある高濃度の放射性物質で汚染さ...