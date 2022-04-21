【午前】９時３５分、官邸。３６分、秋葉剛男国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、森健良外務事務次官、島田和久防衛事務次官。１０時５４分、四方敬之内閣広報官、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、増子宏文部科学省高等教育局長、片岡宏一郎経済産業省総括審議官。

【午後】０時９分、山口那津男公明党代表と会食。２時２２分、松野博一、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、柳淳内閣官房内閣情報調査室次長、外務省の森事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。２５分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３時１分、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の焼家直絵日本事務所代表、安藤宏基国連ＷＦＰ協会会長。自民党の河野太郎広報本部長、高野光二郎参院議員同席。３０分、マレーシアのイスマイルサブリ首相と電話会談。４時４１分、斉藤鉄夫国土交通相、森昌文首相補佐官、井上智夫国交省水管理・国土保全局長、赤堀毅外務省地球規模課題審議官。５時２４分、自民党の西村明宏衆院議員、桜井充参院議員。３５分、後藤茂之厚生労働相、松野官房長官、吉田学厚労事務次官。６時１４分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「孔雀の間」で日本飲食団体連合会の設立総会に出席し、あいさつ。３３分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「桜・橘」で安田育生ピナクル会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）らと意見交換。８時１分、公邸。



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