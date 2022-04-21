カブスの鈴木、２打数無安打　レイズ戦

2022年4月21日 11時34分 （共同通信）
　レイズ戦の５回、四球を選ぶカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　レイズ戦の５回、四球を選ぶカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　▽カブス―レイズ（２０日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「２番・右翼」で出場し、２打数無安打、１四球だった。内容は空振り三振、見逃し三振、四球で打率は３割８分７厘。六回の守備で退いた。試合は六回表終了時に降雨コールドゲームとなり、２―８で敗れた。（共同）

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