▽カブス―レイズ（２０日・シカゴ）

カブスの鈴木は「２番・右翼」で出場し、２打数無安打、１四球だった。内容は空振り三振、見逃し三振、四球で打率は３割８分７厘。六回の守備で退いた。試合は六回表終了時に降雨コールドゲームとなり、２―８で敗れた。（共同）



関連キーワード スポーツ