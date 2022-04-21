大谷は６回を１安打無失点　アストロズ戦、打者で２安打

2022年4月21日 11時34分 （共同通信）
　アストロズ戦の６回、投前にバント安打を決めるエンゼルス・大谷＝ヒューストン（共同）

　アストロズ戦の６回、投前にバント安打を決めるエンゼルス・大谷＝ヒューストン（共同）

　▽アストロズ―エンゼルス（２０日・ヒューストン）
　エンゼルスの大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場し、投手では６回を１安打無失点、１２三振１四球で今季初勝利（２敗）を挙げた。防御率は４・４０。試合は６―０。
　打者では４打数２安打２打点、１得点だった。内容は四球、左越え二塁打（打点２）、三直、投手内野安打、左飛で打率は２割３分６厘。（共同）

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