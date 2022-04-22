岸田首相の一日 4月21日（木）
2022年4月22日 07時43分
【午前】９時５０分、官邸。５５分、盛山正仁自民党衆院議員。１０時２７分、額賀福志郎日韓議員連盟会長。１１時２分、平井卓也自民党デジタル社会推進本部長ら。
【午後】０時２１分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で外交評論家の故岡本行夫氏をしのぶ会に出席。献花。３３分、官邸。１時３５分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。５６分、滝沢内閣情報官。２時４分、井上信治自民党環境・温暖化対策調査会長らから提言書受け取り。３０分、片山さつき同党金融調査会長らから企業の情報開示に関する提言書受け取り。５１分、公邸。新型コロナウイルスワクチン接種を呼びかけるビデオメッセージ収録。３時２４分、官邸。２６分、茂木敏充自民党幹事長、石井啓一公明党幹事長。４０分、茂木幹事長。４時７分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。５１分、月例経済報告関係閣僚会議。５時５分、木原誠二官房副長官、滝崎成樹官房副長官補、外務省の山田重夫外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、広瀬直経済産業審議官。６時２４分、東京・霞ケ丘町の居酒屋「外苑うまや信濃町」。ＪＲ７社幹部らの会合に出席し、あいさつ。５６分、官邸。７時１６分、ニュージーランドのアーダン首相を出迎え。１７分、儀仗隊による栄誉礼、儀仗。２６分、アーダン首相と首脳会談。８時２０分、共同記者発表。３２分、徒歩で公邸。岸田文雄首相主催の夕食会。９時５３分、アーダン首相を見送り。
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