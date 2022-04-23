【午前】８時１９分、官邸。２７分、閣議。４９分、磯崎仁彦官房副長官。９時５２分、国会。１０時１分、参院本会議。１１時５７分、官邸。

【午後】１時３分、「グローバルヘルスを応援するビジネスリーダー有志一同」の渋沢健シブサワ・アンド・カンパニーＣＥＯらから要望書受け取り。３６分、上川陽子自民党幹事長代理。２時３分、岩屋毅自民党治安・テロ対策調査会長らから提言書受け取り。２３分、衆院第２議員会館。２５分、菅義偉前首相。５５分、官邸。５６分、報道各社のインタビュー。３時１５分、大河原昭夫日本国際交流センター理事長、武見敬三日英２１世紀委員会日本側座長。３６分、秋葉剛男国家安全保障局長、島田和久防衛事務次官、鈴木敦夫防衛装備庁長官。５０分、財務省の矢野康治事務次官、茶谷栄治主計局長。４時９分、中川俊男日本医師会会長。３０分、磯崎官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、吉田学厚生労働事務次官。５時１５分、東京・北の丸公園の国立公文書館。特別展「公文書でたどる沖縄の日本復帰」を内覧。福田康夫元首相、西銘恒三郎沖縄北方担当相、若宮健嗣万博相ら同行。３４分、同特別展の開会式に出席し、あいさつ。テープカット。５７分、官邸。６時４分、松野博一、木原誠二、磯崎、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。２７分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。７時７分、東京・銀座の日本料理店「加賀屋銀座店」。森山裕自民党総務会長代行と会食。８時５７分、公邸。



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