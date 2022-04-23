◆那須烏山市議選 市内１２カ所で投票

栃木県那須烏山市議選（定数一六）は二十四日投開票される。現職十五人、新人二人の計十七人が出馬している。

投票は市内十二カ所で行われ、午後八時から南那須公民館で開票される。

十六日現在の選挙人名簿登録者数は二万一千八百九十三人。（小川直人）

◇那須烏山市議選 立候補者（定数１６−候補１７）＝届け出順

小堀道和 ７２ 無現

平塚英教 ６７ 共現

青木敏久 ５８ 無現

荒井浩二 ３９ 無現

田島信二 ７７ 無現

滝口貴史 ４８ 無現

興野一美 ６５ 無現

高木洋一 ５０ 無新

矢板清枝 ６２ 公現

高田悦男 ７３ 無現

中山五男 ８５ 無現

浜野正義 ７５ 無新

相馬正典 ６６ 無現

沼田邦彦 ５０ 無現

堀江清一 ６３ 無現

渋井由放 ６６ 無現

福田長弘 ５５ 無現

◆下野市議選 会場は市内２２カ所

栃木県下野市議選（定数一八）は二十四日投開票される。現職十一人、新人九人の計二十人が立候補している。

投票は市内二十二カ所で行われ、午後八時から石橋体育センターで開票される。

十六日現在の選挙人名簿登録者数は五万四百五十四人。（小川直人）

◇下野市議選 立候補者（定数１８−候補２０）＝届け出順

西本由利子 ５６ 無新

小谷野晴夫 ６４ 公現

石川信夫 ６５ 諸現

伊藤陽一 ５６ 無現

鈴木一司 ５８ 無新

坂倉司 ６４ 無新

五戸豊弘 ６１ 共現

金子康法 ７６ 無新

加藤好雄 ６８ 無新

貝木幸男 ６３ 無現

石川浩 ６２ 無新

坂村哲也 ４２ 無現

秋山幸男 ７３ 無現

松山裕 ６４ 無新

村尾光子 ７３ 無現

山下みゆき ４６ 無新

大島昌弘 ６３ 無現

石田陽一 ７１ 無現

相沢康男 ６９ 無現

金島真 ６２ 無新



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