２人一組で争う米男子ゴルフのチューリッヒ・クラシックは２３日、ルイジアナ州エーボンデールのＴＰＣルイジアナ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、パトリック・カントレー、ザンダー・シャウフェレ組（米国）が１２アンダーの６０で回り、通算２９アンダー、１８７で首位を守った。ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで行われた。（共同）

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