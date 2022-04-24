Ｆ１、角田裕毅は予選１２番手　エミリアロマーニャＧＰ

2022年4月24日 10時26分 （共同通信）
　自動車のＦ１シリーズ第４戦、エミリアロマーニャ・グランプリは２３日、イタリアのイモラでレース形式のスプリント予選が行われ、アルファタウリの角田裕毅は１２番手だった。
　昨季の総合王者に輝いたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季初のポールポジション。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が２番手につけた。（共同）

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