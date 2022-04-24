自転車トラック種目のネーションズカップ第１戦は２３日、英国のグラスゴーで行われ、４種目の合計得点を争う女子オムニアムで、東京五輪銀メダルの梶原悠未（ＴＥＡＭ Ｙｕｍｉ）が優勝した。２人一組で走る男子マディソンは今村駿介（ブリヂストン）窪木一茂（日本競輪選手会）組が２位だった。（共同）

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