愛知で１９９０人感染　計４７万３０６５人に

2022年4月24日 16時56分 （共同通信）
　愛知県は２４日、１９９０人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計４７万３０６５人となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧