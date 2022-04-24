関連キーワード
北陸新幹線、軽井沢駅に臨時停車 乗客「煙のような臭い」
２４日午後２時４５分ごろ、金沢発東京行き北陸新幹線はくたか５６４号が佐久平―軽井沢間を走行中、９号車...
4月24日
千葉で１７５１人感染、４人死亡 新型コロナ、３人取り下げ
千葉県で２４日、新型コロナウイルスに感染した４人の死亡と１７５１人の感染が確認された。県と千葉、船橋...
兵庫でコロナ１４３８人感染 県内３７万７０１２人
兵庫県は２４日、１４３８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染確認は３７万７０１２人...
沖縄で１３１１人がコロナ感染 県内計１５万３３１３人に
沖縄県は２４日、１３１１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染者は計１５万３３１...
植物学の父・牧野博士の特別展 生誕１６０年、高知
高知県立牧野植物園（高知市）で２４日、県出身の植物学者牧野富太郎博士の素顔を紹介する特別企画展が始ま...
１０人救助、うち８人意識なし 知床、２６人乗り観光船事故
北海道・知床半島沖で観光船「ＫＡＺＵ １（カズワン）」が浸水し、乗客乗員２６人が安否不明となった事故...