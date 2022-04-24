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「新世界」幕開け 近藤芸術監督が就任第1弾 さいたま芸術劇場で29日
彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市中央区）の芸術監督に今月就任した、ダンサー・振付家の近藤良...
4月24日
川口PAで自然散策 首都高初「ハイウェイオアシス」 あす開業、遊び場も完備
川口市赤山で整備が進んでいた「川口ハイウェイオアシス」が、二十五日に開業する。首都高川口パー...
深紅に染まるヤマツツジ 寄居・金尾山に自生5000株
寄居町の北西部、金尾山（かなおやま）でヤマツツジが見頃を迎え、大勢の見物客が足を運んでいる。...
＜各駅停車＞事故多発
仕事や私用で東北道を利用する機会が多く、時々、事故の現場に遭遇する。追突とみられる事故で前部や後部が...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに2486人感染
埼玉県内では23日、新型コロナウイルスの新たな感染者2486人が発表された。
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4月23日
利用マナーの向上を 飯能河原の一部をBBQ場に 埼玉県や飯能市、観光協会4団体が有料化の実証実験
大型連休を前に埼玉県内有数の川遊びスポット、飯能市の飯能河原で、一部エリアの利用を事前予約制...