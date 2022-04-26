【午前】８時２５分、東京・内幸町の帝国ホテル。フランス料理店「レ セゾン」で白石隆熊本県立大理事長、高見沢将林東大公共政策大学院客員教授、小溝泰義前広島平和文化センター理事長、岩間陽子政策研究大学院大教授、秋山信将一橋大教授と会食。寺田稔首相補佐官同席。９時４７分、官邸。４９分、都倉俊一文化庁長官。１０時４５分、五百旗頭真兵庫県立大理事長。５５分、金子恭之総務相、後藤茂之厚生労働相、牧島かれんデジタル相、若宮健嗣デジタル田園都市国家構想担当相。１１時４９分、シュワブ世界経済フォーラム会長の表敬。

【午後】０時５２分、公邸。官邸ホームページ用に動画撮影。１時１８分、官邸。４３分、小渕優子自民党組織運動本部長。２時２４分、国家安全保障会議。３時２分、フィンランド関連イベントと「Ｄｉｇｉ田甲子園」用にビデオメッセージ収録。１５分、小林元治日弁連会長。３７分、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋憲一官房副長官補、藤井直樹国土交通審議官。４３分、木原、磯崎、栗生各官房副長官、村田内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、柳淳内閣官房内閣情報調査室次長、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。４６分、神田真人財務官加わる。４９分、秋葉国家安全保障局長。４時、自民党本部。１分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３１分、参院選戦略策定本部。５時２分、同党役員会。２３分、党都道府県連のセミナー向けビデオメッセージ収録。河野太郎同党広報本部長同席。５７分、遠藤利明同党選対委員長。６時５分、官邸。４０分、森外務事務次官。７時５分、帝国ホテル。宴会場「雅の間」で茂木友三郎キッコーマン名誉会長、岩沙弘道三井不動産会長、片野坂真哉ＡＮＡホールディングス会長、金丸恭文フューチャー会長兼社長、小林喜光三菱ケミカルホールディングス取締役、新浪剛史サントリーホールディングス社長らと会食。９時１１分、公邸。



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