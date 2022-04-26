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知床観光船事故「人ごとではない」 千葉県内の同業者にも衝撃
北海道・知床半島沖のオホーツク海で県内在住者を含む乗客乗員二十六人が乗った観光船「ＫＡＺＵ ...
4月26日
鋸南の復興願い5月1日に花火30発 2019年の台風で被害 富津の花火師が企画
２０１９年の房総半島台風（台風１５号）で大きく被災した鋸南町の復興を願う花火が５月１日、同町...
＜新型コロナ＞千葉県で1264人感染 1人死亡 浦安市の高校などでクラスター
千葉県内で２５日、新たに１２６４人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。また、感染者で...
4月25日
勝浦灯台を観光活用へ 「航路標識協力団体」に勝浦市、海保から指定証
海上保安庁の「航路標識協力団体」に勝浦市が指定された。指定証の伝達式が市役所であり、土屋元市...
被災地へ思い乗せ230キロ自転車で 柏の中学1年生が双葉消防にメッセージ入りの旗届ける
東京電力福島第一原発事故で被害を受けた福島県楢葉町の双葉地方広域市町村圏組合消防本部の消防隊...
＜記者だより＞信頼できる人
虐待に耐えるくらいなら死にたいと、何度も思った。関東在住の契約社員優子さん（２８）＝仮名＝は、幼少期...