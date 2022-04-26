＜新型コロナ＞千葉県で新たに1491人感染、1人死亡

2022年4月26日 16時53分
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　千葉県内では26日、新たに1491人が新型コロナウイルスに感染し、70代男性1人が死亡したと発表された。
　新規クラスター（感染者集団）は船橋市の高齢者施設や小学校、柏市の幼稚園など計6件で認定された。
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