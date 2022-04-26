国内で４万５００人感染　６５人死亡、新型コロナ

2022年4月26日 20時22分 （共同通信）
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で２６日、新たに４万５００人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は、東京５０４８人、大阪３９６７人、愛知２７７２人、神奈川２４５０人など。死者は大阪１２人、福岡６人など計６５人だった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から９人増えて２００人だった。
　静岡や福岡などで過去に公表した感染者の取り下げがあった。

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