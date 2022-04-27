【午前】８時９分、官邸。１０分、林芳正外相、末松信介文部科学相、後藤茂之厚生労働相、金子原二郎農相、萩生田光一経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、山口壮環境相、岸信夫防衛相、西銘恒三郎復興相、二之湯智国家公安委員長、野田聖子地方創生担当相、小林鷹之経済安全保障担当相、若宮健嗣万博相。３０分、閣議。４４分、金子恭之総務相、古川禎久法相、鈴木俊一財務相、松野博一官房長官、牧島かれんデジタル相、山際大志郎経済再生担当相。５５分、神田真人財務官。９時１５分、佐藤正久自民党外交部会長らから外交力強化を求める決議書受け取り。４０分、山際経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。１０時４０分、韓国の尹錫悦次期大統領が派遣した政策協議代表団の鄭鎮碩国会副議長らの表敬。１１時３０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、市川恵一北米局長。４８分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、加納雄大南部アジア部長、宇山秀樹欧州局長。

【午後】３時５５分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席。４時２４分、官邸。４２分、原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議。６時、記者会見。５２分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で自民党茂木派のパーティーに出席し、あいさつ。７時１３分、官邸。３５分、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談。８時２１分、報道各社のインタビュー。２５分、公邸。９時４６分、東京・六本木のテレビ東京。



関連キーワード 首相の一日