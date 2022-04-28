【午前】９時１３分、官邸。１７分、秋葉剛男国家安全保障局長。３３分、米良はるかレディーフォー代表取締役ら社会的起業家と車座で意見交換。

【午後】０時４分、自民党本部。１１分、参院選立候補予定者に公認証渡し。１７分、香川県知事選立候補予定者に推薦証渡し。２１分、同党の保岡宏武、川崎秀人両衆院議員。遠藤利明同党選対委員長同席。２７分、官邸。５０分、松井一実広島市長。１時１４分、東京・紀尾井町のＮＨＫ千代田放送会館。報道番組の収録。２時４９分、官邸。３時３分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「孔雀の間」で経済同友会通常総会に出席し、あいさつ。２１分、官邸。２４分、磯崎仁彦官房副長官、森昌文首相補佐官、外務省の山田重夫外務審議官、植野篤志国際協力局長、加納雄大南部アジア部長、神田真人財務官。４時１６分、小野寺五典自民党安全保障調査会長らから提言書受け取り。３５分、デジタル田園都市国家構想実現会議。５時１６分、経済財政諮問会議。６時５分、松野博一、木原誠二、磯崎、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の山田外務審議官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。９分、神田財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。２１分、根本匠衆院予算委員長、自民党の藤井基之参院政審会長、松山政司参院議員、山本信夫日本薬剤師会会長。４０分、根本衆院予算委員長。４７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で参院予算委員会の山本順三委員長、小鑓隆史、藤川政人、山下雄平各理事、堀井巌委員と会食。松野、磯崎正副官房長官同席。９時５分、公邸。



関連キーワード 首相の一日