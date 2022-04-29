関連キーワード
外国人雇用支援で「ウクライナ人だけ」の企業も？ 古川法相「企業判断に指示できないが」【動画あり】
古川禎久法相は２８日の閣議後記者会見で、一部の日本企業が外国人の雇用を支援する際に「ウクライナ人だけ...
4月28日
日独、首脳参加の安保協議を新設 来年開催へ、初会談で合意
岸田文雄首相は２８日、ドイツのショルツ首相と官邸で会談した。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向...
モルドバ東部に渡航中止勧告 外務省、爆発で情勢緊張
外務省は２８日、ウクライナに隣接するモルドバ東部の親ロシア派支配地域「沿ドニエストル共和国」の危険情...
首相会見の質問、民主主義に不可欠 本紙が官房長官に申し入れ、指名漏れの社の書面質問対応を
岸田文雄首相の記者会見を巡り、本紙は２８日、質問できなかった報道機関による書面質問に応じるよう、松野...
国民投票のCM規制に賛否 衆院憲法審査会・意見表明の要旨（2022年4月28日）
28日の衆院憲法審査会での各会派代表による意見表明の要旨は次の通り。
新藤義孝氏（自民） 国...
敵基地攻撃能力保有や防衛費増額で「日本が再び軍国主義に」 自民提言を平和構想研究会が批判
自民党が政府に敵基地攻撃能力の保有や防衛費の対国内総生産（GDP）比2％への増額などを求めた提言に...