岸田首相の一日 4月28日（木）
2022年4月29日 07時46分
【午前】８時１４分、官邸。２２分、閣議。４２分、磯崎仁彦官房副長官。１０時３３分、棚橋泰文自民党行政改革推進本部長らから提言書受け取り。１１時１２分、中谷元・首相補佐官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫、鈴木浩両外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、市川恵一北米局長、宇山秀樹欧州局長、小野啓一経済局長。２２分、中谷首相補佐官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、鈴木両外務審議官、市川北米局長、宇山欧州局長、小野経済局長。５８分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、鈴木両外務審議官、市川北米局長、小野経済局長。
【午後】０時５３分、国会。５５分、宮本周司自民党参院議員。１時２分、衆院本会議。３０分、参院内閣委員会。２時４２分、官邸。４３分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、奈須野太産業技術環境局長、保坂伸資源エネルギー庁長官。３時３４分、産経新聞のインタビュー。４時１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１３分、滝沢内閣情報官。１８分、新しい資本主義実現会議。６時３０分、ドイツのショルツ首相を出迎え。３１分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。４０分、ショルツ首相と首脳会談少人数会合。７時１１分、ショルツ首相と首脳会談全体会合。８時２分、共同記者会見。３１分、日独財界人の表敬。４７分、公邸。岸田文雄首相主催の夕食会。
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