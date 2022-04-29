相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら４５人を殺傷した罪で、死刑判決が確定した元職員植松聖死刑囚（３２）側が横浜地裁に再審を請求したことが２９日、地裁への取材で分かった。

関連キーワード 社会

主要ニュース