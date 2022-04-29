植松死刑囚側が再審請求　相模原の障害者施設殺傷事件

2022年4月29日 10時51分 （共同通信）
　植松聖死刑囚（フェイスブックから）

　植松聖死刑囚（フェイスブックから）

　相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら４５人を殺傷した罪で、死刑判決が確定した元職員植松聖死刑囚（３２）側が横浜地裁に再審を請求したことが２９日、地裁への取材で分かった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧