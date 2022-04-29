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＜未来は変わる ちばのSDGs＞規格外野菜からスイーツ開発 佐倉の高校生 千葉県内企業などと協力
佐倉高校と佐倉東高校の生徒が昨年、課外活動の一環で千葉県内企業などの力を借り、国連が掲げるＳ...
4月29日
＜新型コロナ＞千葉県、ファイザー製で集団接種 津田沼で連休明けから 40歳未満の枠を新設
千葉県はＪＲ津田沼駅前の複合商業施設「モリシア津田沼」（習志野市谷津一）に設ける新型コロナウイルスワ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1778人感染 80代の女性死亡
千葉県内で２８日、新たに１７７８人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新規感染者数が...
4月28日
黒と白の間 少しの違い感じて 豊富中で生徒に「水切り」伝授 船橋の荒井さん、和紙使い公開制作
墨と和紙を使った水墨画などを手掛ける船橋市在住の現代美術家荒井恵子さん（５８）が二十五日、市...
千葉市動物公園、21年度の入園料収入は3億3875万円 政令市移行後で最高
千葉市動物公園の２０２１年度の入園料収入が３億３８７５万円となり、政令指定都市に移行した１９...
＜新型コロナ＞千葉県で1605人が新たに感染 保育施設や高齢者施設でクラスター
千葉県内で27日、新たに1605人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。感染者の死亡...
4月27日