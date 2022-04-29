＜新型コロナ＞千葉県で1330人感染　2人死亡　船橋の保育園や小学校などでクラスター

2022年4月29日 17時01分
　千葉県内で２９日、新たに１３３０人が新型コロナウイルスに感染し、８０代の女性２人が死亡したと発表された。死亡した１人はワクチンを接種しておらず、もう１人の接種状況は不明。いずれも基礎疾患があった。
　新規クラスター（感染者集団）は、船橋市の西船橋保育園で園児１０人、同市立高根台第３小学校で児童８人など、計５件が認定された。
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