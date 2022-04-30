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小坂忠さん（こさか・ちゅう、本名正行＝まさゆき、シンガー・ソングライター、牧師）２９日、肝不全のため...
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二神恭一さん死去 早稲田大名誉教授、経営学
二神恭一さん（ふたがみ・きょういち＝早稲田大名誉教授、経営学）１０日、前立腺がんのため死去、９０歳。...
土屋勝敏さん死去 元安田火災海上保険＜現損保ジャパン＞副社長
土屋勝敏さん（つちや・かつとし＝元安田火災海上保険＜現損保ジャパン＞副社長）９日、肺炎のため死去、８...
4月29日
青木初夫さん死去 元藤沢薬品工業＜現アステラス製薬＞社長、元アステラス製薬会長
青木初夫さん（あおき・はつお＝元藤沢薬品工業＜現アステラス製薬＞社長、元アステラス製薬会長）１１日、...
浜本雄幸さん死去 拉致被害 地村さんの兄
北朝鮮による拉致被害者、地村富貴恵さんの兄で、拉致被害者家族会の結成に携わった浜本雄幸（はま...
横山マコトさん死去 上方漫才トリオ「横山ホットブラザーズ」メンバー
横山マコトさん（よこやま・まこと＝上方漫才トリオ「横山ホットブラザーズ」メンバー、本名誠＝ま...
4月27日