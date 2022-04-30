丹野真さん死去　上智大名誉教授、英語学

2022年4月30日 07時22分
　丹野真さん（たんの・まこと＝上智大名誉教授、英語学）３月２１日、病気のため死去、７５歳。既に家族葬を行った。追悼ミサは５月７日午後２時から東京都千代田区麹町６の５の１、聖イグナチオ教会主聖堂で。

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