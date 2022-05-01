カブス鈴木は３打数無安打　ブルワーズ戦、チーム大敗

2022年5月1日 12時34分 （共同通信）
　ブルワーズ戦の６回、三ゴロ併殺に倒れるカブス・鈴木＝ミルウォーキー（共同）

　ブルワーズ戦の６回、三ゴロ併殺に倒れるカブス・鈴木＝ミルウォーキー（共同）

　▽ブルワーズ―カブス（４月３０日・ミルウォーキー）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」でフル出場し、３打数無安打だった。内容は見逃し三振、右飛、三ゴロ併殺打、四球で打率は２割７分９厘。チームは１―９で敗れた。（共同）

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