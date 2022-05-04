関連キーワード
戦争物語るクロマツの傷跡 市川の市民団体が小学高学年向け小冊子
「市の木」であるクロマツは生きている戦争遺跡−。第２次大戦中、航空機の燃料にするためクロマツ...
5月4日
鉄道通じて習志野発信 初のPR大使にタレント・鈴川絢子さん 「京成電車が好きだった」
習志野市は、吉本興業所属で「鉄道好きタレント」として活動する鈴川絢子（あやこ）さん（３１）を...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1035人が感染 茂原市内の児童福祉施設で14人クラスター
千葉県内では3日、新型コロナウイルスに新たに1035人が感染したと発表された。死亡の発表は...
5月3日
戦跡 モニュメントに 風船爆弾…「気球連隊」第二格納庫の鉄骨 千葉市の公園で展示
太平洋戦争で米国本土を狙う風船爆弾の投下に携わった旧日本陸軍「気球連隊」の第二格納庫（千葉市...
ブリオベッカ・浦安選手が考案 オリエンタルホテルで提供 コラボメニュー「味わって」
浦安市が拠点で、関東サッカーリーグ一部のブリオベッカ浦安の選手四人と、市内のオリエンタルホテ...
＜新型コロナ＞千葉県で585人感染 3人死亡 3カ月半ぶりに1000人下回る
千葉県内では２日、新型コロナウイルスに新たに５８５人が感染したと発表された。１日の新規感染者...
5月2日