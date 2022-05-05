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産油国、現行計画を維持 ＯＰＥＣプラス閣僚級会合
【ロンドン共同】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟の産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」は５日...
5月5日
英中銀、４会合連続の利上げ １・０％、１３年ぶり高水準
【ロンドン共同】英中央銀行イングランド銀行（ＢＯＥ）は５日、主要政策金利を年０・７５％から１・０％に...
アジア開銀総会の一部開催 各国財務相ら参加は９月に
アジア開発銀行（ＡＤＢ、本部マニラ）は５日、オンライン形式で総務会を開催した。年次総会の一部との位置...
アメリカが22年ぶり0.5％の利上げ 「量的引き締め」も導入し物価高抑制狙う
【ワシントン＝吉田通夫】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）は4日、連邦公開市場委員...
上海の日系企業６割が工場未稼働 コロナで封鎖の影響調査
【上海共同】中国・上海市の日系企業などでつくる上海日本商工クラブが５日に発表した調査によると、同市に...
タイで輸出支援枠組み発足 金子農相出席、連携強化
【バンコク共同】タイの首都バンコクで５日、日本からの農林水産物・食品の輸出拡大を支援する枠組み「輸出...