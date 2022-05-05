ＮＹ円、１２９円後半

2022年5月5日 21時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比６７銭円安ドル高の１ドル＝１２９円７４～８４銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０５５９～６９ドル、１３７円０９～１９銭。
　前日に急速に円高ドル安が進んだのを受け、ドルを買い戻す動きが先行した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧