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自由に移動・弾けるストリートピアノ 「クルマdeピアノ」レンタル開始 八街の高校生・合屋さん発案
女子高校生が発案したトラック搭載の移動型ストリートピアノ「クルマｄｅ（デ）ピアノ」が完成し、...
5月8日
バリアフリー未対応、老朽化… 千葉市民会館がJR跡地に移転 27年度開業予定 駅に隣接
千葉市民会館（千葉市中央区）が、ＪＲ千葉駅南口前のＪＲ東日本千葉支社跡地に計画中の複合施設内...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1049人感染、1人死亡 市川市の東京歯科大病院などでクラスター
千葉県内で７日、新たに１０４９人が新型コロナウイルスに感染し、９０代以上の男性１人の死亡が発...
5月7日
＜チェック 危険な通学路＞市川市 京成八幡駅西側踏切 車両通行止めでも危険
市川市立八幡小学校から約百五十メートル離れた京成八幡駅西側に踏切がある。四月中旬、自転車を除...
ひと足早く夏の味 富里スイカが初出荷
富里市特産のスイカが六日、今季初めて出荷され、生産者間で品質の統一基準を申し合わせる「査定会...
＜新型コロナ＞千葉県で492人感染、1人死亡 感染者数4カ月ぶりに500人下回る
千葉県内で６日、新たに４９２人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新規感染者が５００...
5月6日