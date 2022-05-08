＜新型コロナ＞千葉県で1233人が新たに感染、1人死亡

2022年5月8日 17時16分
　千葉県内では８日、新型コロナウイルスに新たに１２３３人が感染し、市川市の７０代男性が死亡したと発表された。
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