ジル夫人、ウクライナ訪問

2022年5月8日 23時29分 （共同通信）
　８日、スロバキアからウクライナに入国し、ゼレンスキー大統領のオレナ夫人（右）と面会したバイデン米大統領のジル夫人（ＡＰ＝共同）

　８日、スロバキアからウクライナに入国し、ゼレンスキー大統領のオレナ夫人（右）と面会したバイデン米大統領のジル夫人（ＡＰ＝共同）

　【キーウ共同】バイデン米大統領のジル夫人が８日、訪問中の東欧スロバキアから陸路でウクライナを訪問した。国境近くの町の学校を訪れ、同国のゼレンスキー大統領のオレナ夫人と面会した。
　ジル夫人は「ウクライナの人々に、この悲惨な戦争を終わらせなければならず、米国民はみなさまと共にあると示すことが重要だと思っています」と語った。ウクライナには約２時間滞在した。

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