東証反落、終値は６８４円安　米金融引き締め警戒

2022年5月9日 15時08分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　週明け９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反落した。前週発表の米雇用統計が堅調だったことで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めへの警戒感が広がり、売り優勢となった。
　終値は前週末終値比６８４円２２銭安の２万６３１９円３４銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３７・５２ポイント安の１８７８・３９。出来高は約１２億６３４２万株だった。

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