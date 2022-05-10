【午前】０時２分、先進７カ国（Ｇ７）首脳テレビ会議。９時２６分、官邸。２７分、報道各社のインタビュー。３７分、日韓議員連盟の額賀福志郎会長、武田良太幹事長。５４分、皇居。帰国の記帳。１０時９分、官邸。２６分、イゲ米ハワイ州知事。自民党の世耕弘成参院幹事長、松山政司参院議員同席。５４分、末松信介文部科学相、義本博司文科事務次官。１１時５１分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５６分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。

【午後】０時１１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。３９分、西銘恒三郎沖縄北方担当相、原宏彰内閣府政策統括官。３時１分、北京冬季五輪・パラリンピック日本選手団に感謝状授与。記念撮影。４時２６分、自民党本部。２７分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５時４分、同党役員会。３０分、官邸。６時３分、公邸。４分、週刊新潮の企画用にジャーナリストの桜井よしこ氏と対談。７時３８分、桜井氏出る。



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