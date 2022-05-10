東証続落、前日比１５２円安　景気後退懸念が波及

2022年5月10日 15時20分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　１０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めに伴う景気後退懸念が日本市場にも波及した。中国での新型コロナウイルス感染拡大の影響も意識された。
　終値は前日比１５２円２４銭安の２万６１６７円１０銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１６・０１ポイント安の１８６２・３８。出来高は約１３億７２４５万株だった。

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