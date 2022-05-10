＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1474人感染　8人死亡

2022年5月10日 18時53分
　埼玉県内では１０日、新型コロナウイルスの新たな感染者１４７４人と死者８人が発表された。
【関連記事】マスクなしの素顔が恥ずかしい？　長引くコロナ、子どもに「依存」広がる懸念　専門家「発育妨げる」弊害訴え

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

埼玉の新着

記事一覧