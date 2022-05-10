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埼玉県に暮らす在日クルド人の葛藤描く「マイスモールランド」全国で上映 難民認定に高い壁 日本の政策問う
埼玉県内に暮らすクルド人をテーマにした映画「マイスモールランド」が、全国で上映されている。川...
5月10日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1638人感染、5人死亡
埼玉県内では９日、新型コロナウイルスの新たな感染者１６３８人と死者５人が発表された。
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5月9日
＜子どものあした・かつてのヤングケアラーから 今しんどいあなたへ＞（番外編）「周囲の気付きが大切」 立正大教授・森田久美子さん
ヤングケアラーの問題に詳しい立正大社会福祉学部（熊谷市）の森田久美子教授に、現状と課題を聞い...
5月8日
鉄道開業150年事業 西武鉄道・ラビュー、秩父鉄道・SL 晴天下で気笛吹鳴コラボ
西武鉄道の特急Ｌａｖｉｅｗ（ラビュー）と秩父鉄道の蒸気機関車（ＳＬ）パレオエクスプレスが互い...
＜各駅停車＞和歌
「あかねさす紫野行き標野（しめの）行き 野守（のもり）は見ずや君が袖振る」
小川町の駅前通り...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1398人感染、6人死亡
埼玉県内では７日、新型コロナウイルスの新たな感染者１３９８人と、４０代～１００歳代の男女６人...
5月7日