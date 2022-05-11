＜新型コロナ＞千葉県で1373人が感染、女性2人死亡

2022年5月11日 17時27分
　千葉県内では11日、新たに1373人が新型コロナウイルスに感染し、80代と90代以上の女性2人が死亡したと発表された。
　新たなクラスター（感染者集団）には、こだま学園（野田市）、国際武道大学（勝浦市）の計2件が認定された。
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