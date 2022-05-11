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5月11日
4年ぶり アクアラインマラソン PRランナー「ガチで走る」 木更津で任命式
四年ぶりに開かれる「ちばアクアラインマラソン２０２２」（十一月六日）に向けて地元から盛り上げ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1154人感染 4人死亡 老人ホームなどでクラスタ―
千葉県内で１０日、新たに１１５４人が新型コロナウイルスに感染し、感染者４人が死亡したと発表さ...
5月10日
ラグビーＷ杯で生まれた「柏ハカ」に今も熱視線 動画が再生1000万回以上に
2019年のラグビーワールドカップ（W杯）日本大会で、ニュージーランド（NZ）代表「オールブ...
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銚子電鉄と銚子電力 パワーで旋風を
◆銚子電力 「ゼロカーボンシティ」実現へ 再エネ実質１００％電力 市立小中高に供給
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