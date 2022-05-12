【午前】８時２３分、東京・内幸町の帝国ホテル。フランス料理店「レ セゾン」で神保謙慶応大教授、樋川和子大阪女学院大教授、植木千可子早稲田大大学院教授、西田充長崎大教授、小泉崇広島平和文化センター理事長と会食。寺田稔首相補佐官、海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長同席。９時４４分、官邸。４５分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官。５２分、市川恵一外務省北米局長加わる。１０時３５分、鈴木浩外務審議官、広瀬直経済産業審議官加わる。５６分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１１時２８分、七条明元衆院議員。４８分、武井俊輔自民党衆院議員。

【午後】１時２７分、衛藤晟一同党少子化対策調査会長らから提言書受け取り。５０分、林芳正外相。２時１２分、照屋義実沖縄県副知事らが「かりゆしウエア」を贈呈。松野博一官房長官、西銘恒三郎沖縄北方担当相同席。３時５分、上川陽子司法外交議員連盟会長らから提言書受け取り。２２分、上川陽子自民党幹事長代理。３２分、松野、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５０分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。４時６分、萩生田光一経産相、経産省の多田明弘事務次官、奈須野太産業技術環境局長、保坂資源エネルギー庁長官。４０分、畦元将吾自民党衆院議員。５時５４分、フィンランドのマリン首相を出迎え。５５分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。６時６分、マリン首相と首脳会談。７時１２分、署名式、共同記者発表。２７分、公邸。岸田文雄首相主催の夕食会。８時３７分、マリン首相を見送り。



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