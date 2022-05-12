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大和ハウス、新築エネ消費ゼロに 太陽光標準化、ＣＯ２排出減へ
大和ハウスが、今後新築する住宅やビルなど原則全ての建物で、居住や使用時のエネルギー消費量収支を実質ゼ...
5月12日
薬全品目の再開は２３年秋以降 日医工、私的整理で再建へ
大手ジェネリック医薬品（後発薬）メーカーの日医工（富山市）は１２日、私的整理の一種である「事業再生Ａ...
ソフトバンクＧ、赤字１・７兆円 巨額黒字一転、投資先を株安直撃
ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１２日発表した２０２２年３月期連結決算は、純損益が１兆７０８０億円の...
日産自動車、３年ぶり黒字転換 ２１５５億円、円安が寄与
日産自動車が１２日発表した２０２２年３月期連結決算は、純損益が２１５５億円の黒字（前期は４４８６億円...
ＮＴＴ、３社の社長交代を発表 純利益、初の１兆円超
ＮＴＴは１２日、澤田純社長（６６）の後任に島田明副社長（６４）が昇格する人事を正式発表した。澤田氏は...
東証反落、２カ月ぶり安値 ＦＲＢによる利上げ加速警戒
１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅反落し、前日比４６４円９２銭安の２万５７４８円７...