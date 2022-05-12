西武ホールディングス（ＨＤ）が１２日発表した２０２２年３月期連結決算は、純損益が１０６億円の黒字（前期は７２３億円の赤字）に転換した。黒字は２年ぶり。グループの西武建設（埼玉県所沢市）の売却益で損益が改善した。売上高に当たる営業収益は前期比１７・７％増の３９６８億円だった。

２３年３月期連結決算の純利益見通しは８２０億円とした。



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