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5月12日
ロシア産石油、４月に輸出増加 米欧制裁もインド向け急増
【ワルシャワ共同】米欧が厳しい経済制裁を科したロシアの石油輸出量が４月に増加し、１～２月の平均規模に...
井村屋グループ過去最高益 「あずきバー」最多の３億本
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ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１２日発表した２０２２年３月期連結決算は、純損益が１兆７０８０億円の...
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