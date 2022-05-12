ＮＹ円、１２８円半ば

2022年5月12日 21時55分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１円４６銭円高ドル安の１ドル＝１２８円４６～５６銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０４２６～３６ドル、１３３円９８銭～１３４円０８銭。
　米長期金利が低下し、日米の金利差縮小を意識した円買いドル売りが先行した。

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