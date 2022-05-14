【午前】８時１４分、官邸。２２分、閣議。４３分、木原誠二官房副長官。９時５３分、国会。１０時６分、衆院内閣委員会。１１時４４分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。

【午後】０時５０分、自民党本部。５１分、遠藤利明同党選対委員長。１時３４分、沖縄物産展で買い物。かりゆしウエアを購入。５０分、官邸。２時２分、次世代半導体に関する有識者との意見交換会。３時５０分、木原、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。４時２分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。１６分、小林鷹之経済安全保障担当相。３１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。４１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。４９分、滝沢内閣情報官。６時１分、日本テレビの報道番組の収録。４２分、東京・若葉のフランス料理店「オテル・ドゥ・ミクニ」。堀内詔子前ワクチン接種推進担当相、後藤茂之厚生労働相、山際大志郎経済再生担当相、磯崎官房副長官と会食。８時４２分、東京・赤坂のコンビニエンスストア「セブン−イレブン赤坂１丁目店」。電子マネーをチャージ。４９分、公邸。



関連キーワード 首相の一日