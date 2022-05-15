【午前】８時１６分、羽田空港。１１時５分、全日空４６７便で那覇空港。５２分、沖縄県糸満市の平和祈念公園。国立沖縄戦没者墓苑、島守の塔で献花。全学徒隊の碑、平和の礎を視察。西銘恒三郎沖縄北方担当相同行。

【午後】０時３２分、同市の「ひろしまの塔」。献花。５２分、同県八重瀬町の沖縄そば店「屋宜家」。昼食。２時２分、那覇市の首里城。火災からの復元状況を視察。復元工事関係者らと車座で意見交換。西銘沖縄北方担当相同行。３時３５分、報道各社のインタビュー。４時７分、同市の沖縄ハーバービューホテル。１３分、宴会場「アイランドブリーズ」で赤嶺昇沖縄県議会議長から沖縄の日本復帰５０年に関する意見書受け取り。３７分、宴会場「白鳳」で自民党沖縄県連と懇談。５時１６分、宴会場「彩海」で各種団体と懇談。５５分、宴会場「白鳳」で観光関係団体と懇談。６時３５分、宴会場「彩海」で国場幸之助自民党衆院議員の後援会会合に出席し、あいさつ。７時２１分、同市のホテル「ザ・ナハテラス」。和食レストラン「真南風」で仲井真弘多元県知事、国場衆院議員、自民党参院選立候補予定者の古謝玄太氏、石嶺伝一郎那覇商工会議所会頭、金城克也県経営者協会会長、知念克明沖電開発社長らと会食。９時２７分、同県宜野湾市の「沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん」。宿泊。



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