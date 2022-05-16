▽アスレチックス―エンゼルス（１５日・オークランド）

エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打２打点、１得点だった。内容は右中間本塁打（打点２）、敬遠四球、二ゴロ失策、二ゴロで打率２割５分７厘。チームは４―１で勝った。（共同）



関連キーワード スポーツ