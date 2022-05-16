大谷は３打数１安打２打点　アスレチックスに勝利

2022年5月16日 09時33分 （共同通信）
　▽アスレチックス―エンゼルス（１５日・オークランド）
　エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打２打点、１得点だった。内容は右中間本塁打（打点２）、敬遠四球、二ゴロ失策、二ゴロで打率２割５分７厘。チームは４―１で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧