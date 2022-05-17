【午前】９時２５分、官邸。２７分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。５３分、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の田中明彦、北岡伸一新旧理事長。１０時１１分、ウクライナの歌手チーナ・カーロリさんの表敬。３０分、神田真人財務官。４０分、沖縄科学技術大学院大１０周年記念の動画収録。５９分、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長。１１時１０分、神田財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。４０分、自民党の出産費用等の負担軽減を進める議員連盟の小渕優子会長らから提言書受け取り。

【午後】０時１分、政府与党連絡会議。２４分、高市早苗自民党政調会長。１時４４分、同党金融調査会の片山さつき会長らから提言書受け取り。５９分、同党バイオサイエンス推進議員連盟の古川俊治会長らから提言書受け取り。２時２１分、同党原子力規制に関する特別委員会の鈴木淳司委員長らから提言書受け取り。４０分、茨城県鉾田市の「ほこたブランド大使」の浅賀結月さん、岸田一夫市長らによるメロンの贈呈。額賀福志郎同党衆院議員同席。３時１分、同党本部。５分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３６分、官邸。４０分、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、坂口卓厚生労働審議官。４時１７分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で自民党二階派のパーティーに出席し、あいさつ。４３分、同党本部。５時３分、同党役員会。２７分、官邸。４６分、経済財政諮問会議。６時５６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。飲食店「鉄板焼 さざんか」で山口俊一衆院議院運営委員長、高木毅自民党国対委員長、松野博一官房長官と会食。９時３７分、公邸。



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