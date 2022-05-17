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次世代新幹線、日中にも試験走行 ＪＲ東日本、今月から
ＪＲ東日本は１７日、次世代新幹線の開発に向けた新型試験車両「ＡＬＦＡ―Ｘ（アルファエックス）」を、今...
5月17日
近鉄、２４年ぶり新型の一般車両 大型荷物の人も座りやすく
近畿日本鉄道は１７日、新型の一般車両１０編成４０両を２０２４年秋に導入すると発表した。ドア付近に大型...
大阪万博ナンバー導入へ 年度内にも、ロゴ入り検討
国土交通省は１７日、２０２５年の大阪・関西万博を記念した自動車用の図柄入りナンバープレートを導入する...
訪日実証ツアー、月内に実施 観光客入国へ感染対策を検証
国土交通省は１７日、訪日外国人観光客の受け入れ再開に向け、米国、オーストラリア、タイ、シンガポールの...
ポイント申請、６月３０日から マイナ保険証、口座登録
金子恭之総務相は１７日の記者会見で、マイナンバーカード取得者にポイントを付与する事業「マイナポイント...
キラキラネームどこまで認める？ 法制審部会、基準３案を提示
法制審議会（法相の諮問機関）の戸籍法部会は１７日、戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関する中間試案を...