秋田県大仙市で例年夏に開かれ、全国の花火師が技を競い合う全国花火競技大会（通称・大曲の花火）の大会委員会は１７日、３年ぶりに開催すると発表した。８月２７日の予定で、新型コロナウイルス対策のため有料観客席を従来の約６割に減らす。

大曲の花火は、１００年以上の歴史がある日本有数の花火大会。２０１９年には約１万８千発を打ち上げ、７０万人を超える観客が訪れた。



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