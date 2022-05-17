製鉄所部隊「投降」とロシア発表　国防省「捕虜に」と

2022年5月17日 19時07分 （共同通信）
　１６日、ウクライナ・マリウポリのアゾフスターリ製鉄所から搬送されたウクライナ軍の兵士＝ウクライナ・ノボアゾフスク（ロイター＝共同）

　１６日、ウクライナ・マリウポリのアゾフスターリ製鉄所から搬送されたウクライナ軍の兵士＝ウクライナ・ノボアゾフスク（ロイター＝共同）

　ウクライナ南東部マリウポリの製鉄所から退避したウクライナ側の部隊について、ロシア国防省は１７日、部隊がロシア側に投降し、捕虜になったと発表した。（共同）

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