【午前】８時１３分、官邸。２４分、閣議。３７分、斉藤鉄夫国土交通相。９時２０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官。３５分、松野博一、木原誠二正副官房長官、市川恵一外務省北米局長加わる。５７分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田外務審議官、市川北米局長。１０時４２分、「ニューレジリエンスフォーラム」の横倉義武共同代表らから感染症対応に関する提言書受け取り。松本尚自民党衆院議員同席。１１時５分、西村康稔前経済再生担当相。１７分、中谷元・首相補佐官。４４分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】１時４４分、国会。４５分、衆院本会議。２時、官邸。１０分、井出邦良広島県社会保険労務士政治連盟会長ら。２１分、鈴木俊一財務相、木原官房副長官、茶谷栄治財務省主計局長。５５分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、警察庁の桜沢健一警備局長、河原淳平サイバー警察局長。３時６分、滝沢内閣情報官。２９分、福田達夫自民党総務会長。４時３分、東京・六本木の国際文化会館。英字紙ジャパンタイムズ創刊１２５周年記念レセプションに出席し、あいさつ。２６分、官邸。３０分、平井卓也自民党デジタル社会推進本部長らから提言書受け取り。５６分、山谷えり子同党拉致問題対策本部長。５時１６分、全世代型社会保障構築本部。５８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で自民党安倍派のパーティーに出席し、あいさつ。６時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で福岡資麿参院議院運営委員長、自民党の岡田直樹参院国対委員長、牧野京夫参院国対委員長代行、藤川政人参院国対委員長代理、松野、磯崎仁彦正副官房長官と会食。８時４２分、公邸。



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